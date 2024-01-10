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Актуальне
ВООЗ скасувала шосту місію допомоги в Газу через відсутність гарантій безпеки

ВООЗ скасувала шосту місію допомоги в Газу через відсутність гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 33849 перегляди

ВООЗ скасувала шосту місію з надання допомоги Газі через відсутність гарантій безпеки на тлі гострої нестачі медикаментів.

ВООЗ скасувала шосту місію допомоги в Газу через відсутність гарантій безпеки. Про це під час пресконференції заявив головний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрієсус, передає УНН.

ВООЗ була змушена скасувати шість запланованих місій до північної частини Гази з 26 грудня, коли ми мали останню місію, оскільки наші запити були відхилені та не були надані гарантії безпечного проходу. Місія, запланована на сьогодні, також була скасована. 

– виступив Тедрос Адханом Гебрієсус.

Деталі

Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала ще одну заплановану місію з надання медичної допомоги в Газу в середу (10 січня) через занепокоєння безпекою. Це вже шосте подібне скасування за два тижні.

Через війну Ізраїлю з ХАМАС багато будинків та цивільної інфраструктури Гази в руїнах. Тамтешні мешканці відчувають гостру нестачу їжі, води та медикаментів. Майк Райан, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій, зазначив, що відновити систему громадської охорони здоров'я в Газі навіть за умови припинення вогню це "гігантське" завдання.

Головний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрієсус наголосив, що в організації є необхідні запаси для нужденних, команди людей, які готові їх доставити та плани, як це реалізувати. Єдине чого у ВООЗ немає, так це доступу.

29 українцям відмовили в евакуації із сектора Гази - посол в Ізраїлі10.01.24, 17:54 • 31003 перегляди

Втім, Річард Піперкорн, представник ВООЗ у секторі Газа, все ще сподівається, що місія ВООЗ, запланована на четвер (11 січня) на північ, може бути продовжена.

Ми сподіваємося і благаємо, що ми отримали підтвердження того, що місія на завтра в лікарнях на півночі схвалена. … Я хочу бути оптимістом щодо того, що завтрашня місія відбудеться…. Якщо немає припинення вогню, то принаймні гуманітарні коридори, як би ми їх не називали, гуманітарні паузи, вони повинні бути дозволені, і вони потрібні в межах Гази.

– висловив сподівання представник ВООЗ у секторі Газа

Зазначимо, що близько 16 із 21 запланованої місії ООН до Гази цього місяця вже скасовані.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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