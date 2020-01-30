ВООЗ розширив перелік міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я розширила список міжнародних лабораторій, для перевірки на коронавірус, з 2 до 11. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Бюро ВВОЗ розширило перелік референс-лабораторій міжнародного рівня. Якщо раніше їх було 2 лабораторії, зараз це 11 лабораторій. І середній термін відповіді при підтвердженні складає зараз 2-3 дні", - сказав Кузін.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, станом на 27 січня, засобів діагностики китайського коронавірусу у світі не існує.
Як повідомлялося раніше в УНН, тести на виявлення коронавірусу доступні лише у США - МОЗ.