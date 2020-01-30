ВОЗ расширил перечень международных лабораторий для проверки на коронавирус

"Бюро ввоза расширило перечень референс-лабораторий международного уровня. Если раньше их было 2 лаборатории, сейчас это 11 лабораторий. И средний срок ответа при подтверждении составляет сейчас 2-3 дня", - сказал Кузин.

Напомним, по информации Минздрава, по состоянию на 27 января, средств диагностики китайского коронавируса в мире не существует.

Как сообщалось ранее в УНН, тесты на выявление коронавируса доступны только в США - МОЗ.