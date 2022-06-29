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ВООЗ попереджає, що стійка передача мавпячої віспи загрожує вразливим групам

ВООЗ попереджає, що стійка передача мавпячої віспи загрожує вразливим групам

Київ • УНН

 • 122926 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що стійка передача віспи мавп у всьому світі може призвести до того, що вірус почне переміщатися до груп високого ризику, таких як вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом та діти. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

У середу ВООЗ заявила, що розслідує повідомлення про заражених дітей, у тому числі про два випадки у Великій Британії, а також відстежує повідомлення в Іспанії та Франції. Жоден із випадків у дітей не був важким.

В даний час вірус виявлено більш ніж у 50 нових країнах за межами країн Африки, де він є ендемічним. За даними ВООЗ, кількість випадків захворювання у цих країнах також зростає.

За підрахунками ВООЗ, з початку спалаху у травні було зареєстровано понад 3400 випадків віспи мавп та один смертельний результат, в основному в Європі серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками. Цього року також було зареєстровано понад 1500 випадків захворювання та 66 смертей у країнах, де вірус зазвичай поширюється.

Доповнення

Минулого тижня ВООЗ ухвалила рішення, що спалах віспи мавп не є надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров'я.

Агентство ООН заявило, що воно також працює над механізмом більш справедливого розподілу вакцин після того, як країни, включаючи Велику Британію та Сполучені Штати, заявили, що вони готові поділитися своїми запасами вакцин проти віспи, які також захищають від віспи мавп.

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