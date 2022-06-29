ВОЗ предупреждает, что стойкая передача обезьяньей оспы грозит уязвимым группам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что стойкая передача оспы обезьян во всем мире может привести к тому, что вирус начнет перемещаться в группы высокого риска, такие как беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и дети. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
В среду ВОЗ заявила, что расследует сообщения о зараженных детях, в том числе о двух случаях в Великобритании, а также отслеживает сообщения в Испании и Франции. Ни один из случаев у детей не был тяжелым.
В настоящее время вирус обнаружен более чем в 50 новых странах за пределами стран Африки, где он является эндемичным. По данным ВОЗ, количество случаев заболевания в этих странах также растет.
По подсчетам ВОЗ, с начала вспышки в мае было зарегистрировано более 3400 случаев оспы обезьян и один смертельный исход, в основном в Европе среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. В этом году было зарегистрировано более 1500 случаев заболевания и 66 смертей в странах, где вирус обычно распространяется.
Дополнение
На прошлой неделе ВОЗ приняла решение, что вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.
Агентство ООН заявило, что оно также работает над механизмом более справедливого распределения вакцин после того, как страны, включая Великобританию и Соединенные Штаты, заявили, что они готовы поделиться своими запасами вакцин против оспы, также защищающих от оспы обезьян.