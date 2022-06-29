ВОЗ предупреждает, что стойкая передача обезьяньей оспы грозит уязвимым группам

КИЕВ. 29 июня. УНН. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что стойкая передача оспы обезьян во всем мире может привести к тому, что вирус начнет перемещаться в группы высокого риска, такие как беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и дети. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.