ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок дітьми

"Для дітей від 6 до 12 років носіння масок не рекомендується. Втім, у деяких ситуаціях, коли дотримання дистанції не є можливим, діти можуть вдягати маски. Йдеться, зокрема, про школи, хоча, як визнають експерти, маски можуть ускладнювати процес навчання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дітям молодшого віку не рекомендують носити маски, оскільки вони не можуть правильно вдягати та знімати їх самостійно. При цьому ВООЗ наголошує, що пластикові екрани забезпечують менший захист, ніж медичні захисні маски.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 160 дітей та близько 150 медпрацівників.