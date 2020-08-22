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ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок детьми

Киев • УНН

 • 31748 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованных вечером в пятницу, 21 августа, передает DW, информирует УНН.

ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок детьми

"Для детей от 6 до 12 лет ношение масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за сутки COVID-19 заболело более 160 детей и около 150 медработников.

Украинские Национальные Новости

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