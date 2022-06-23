ВООЗ може оголосити мавпячу віспу глобальною НС у сфері охорони здоров'я

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Оголошення мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією означатиме, що хвороба ризикує поширитися через ще більшу кількість кордонів, що, можливо, потребуватиме глобальної відповіді. Це також додало б мавпячій віспі таку ж рису, як пандемії COVID-19 і зусиллям з викорінення поліомієліту.

ВООЗ заявила, що не очікує оголошення будь-яких рішень, ухвалених комітетом з надзвичайних ситуацій, до п'ятниці.

Минулого тижня Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус назвав нещодавню епідемію мавпячої віспи, виявлену в більше ніж 40 країнах, в основному в Європі, "незвичайною і неспокійною".

На мавпячу віспу десятиліттями хворіють люди в центральній та західній Африці. Один із варіантів хвороби призводить до 10% летальності серед інфікованих. Під час епідемії за межами Африки досі не було зареєстровано жодного смертельного випадку.

До минулого місяця мавпяча віспа не викликала значних спалахів за межами Африки. Вчені не виявили жодних серйозних генетичних змін у вірусі, а провідний радник ВООЗ заявив минулого місяця, що сплеск випадків захворювання в Європі, найімовірніше, пов'язаний із сексуальною активністю серед геїв та бісексуалів на двох рейвах в Іспанії та Бельгії.

На сьогодні Центри з контролю та профілактики захворювань США підтвердили понад 3300 випадків захворювання на мавпячу віспу в 42 країнах, де цей вірус зазвичай не фіксували. Понад 80% випадків припадає на Європу. Тим часом в Африці цього року вже зареєстровано понад 1400 випадків захворювання, зокрема 62 смерті.

Нагадаємо

В Україні реєструватимуть випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде. Такий прогноз дав заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечна мавпяча віспа.