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ВОЗ может объявить оспу обезьян глобальной ЧС в области здравоохранения

ВОЗ может объявить оспу обезьян глобальной ЧС в области здравоохранения

Киев • УНН

 • 90200 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня Всемирная организация здравоохранения созывает комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы рассмотреть вопрос о том, нужно ли объявить вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Объявление обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией означает, что болезнь рискует распространиться через еще большее количество границ, что, возможно, потребует глобального ответа. Это также придало бы обезьяньей оспе такое же отличие, как пандемии COVID-19 и продолжающимся усилиям по искоренению полиомиелита.

ВОЗ заявила, что не ожидает объявления каких-либо решений, принятых комитетом по чрезвычайным ситуациям, до пятницы.

На прошлой неделе Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал недавнюю эпидемию обезьяньей оспы, выявленную в более чем 40 странах, в основном в Европе, "необычной и вызывающей беспокойство".

Обезьяньей оспой десятилетиями болеют люди в центральной и западной Африке, один из вариантов болезни приводит к 10% летальности среди инфицированных. В ходе эпидемии за пределами Африки до сих пор не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

До прошлого месяца обезьянья оспа не вызывала значительных вспышек за пределами Африки. Ученые не обнаружили каких-либо серьезных генетических изменений в вирусе, а ведущий советник ВОЗ заявил в прошлом месяце, что всплеск случаев заболевания в Европе, скорее всего, связан с сексуальной активностью среди геев и бисексуалов на двух рейвах в Испании и Бельгии.

На сегодняшний день Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили более 3300 случаев заболевания обезьяньей оспой в 42 странах, где этот вирус обычно не встречался. Более 80% случаев приходится на Европу. Между тем, в Африке в этом году уже зарегистрировано более 1400 случаев заболевания, включая 62 смерти.

Напомним

В Украине будут регистрировать случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, чем опасна оспа обезьян.

Украинские Национальные Новости

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