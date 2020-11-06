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ВООЗ: ми повинні готуватися до наступної пандемії вже зараз

ВООЗ: ми повинні готуватися до наступної пандемії вже зараз

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Людство повинно починати готуватися до нової пандемії. Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я, поширеному перед 73-й сесією Всесвітньої асамблеї, яка повинна пройти з 9 по 14 листопада, пише УНН.

“Ми повинні готуватися до наступної пандемії вже зараз. У минулому році ми побачили, що країни з надійною інфраструктурою готовності до надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я змогли швидко вжити заходів щодо стримування поширення вірусу SARS-CoV-2 і боротьбі з ним”, — йдеться в повідомленні.

У ВООЗ заявили, що розглянуть резолюцію, яка повинна посилити готовність держав до нових пандемій за рахунок більш суворого дотримання міжнародних медико-санітарних правил.

На Всесвітній асамблеї організація повинна розглянути декілька питань. Підготовка до наступної імовірної пандемії є одним з ключових пунктів порядку. У заяві ВООЗ також говориться, що людство зможе перемогти коронавірусну інфекцію завдяки солідарним рішенням в науці та медицині. В організації зазначили, що багато країн і міста успішно запобігли або контролювали поширення інфекції за допомогою комплексного науково-обґрунтованого підходу, незважаючи на глобальну кризу.

На асамблеї також обговорять реформу ВООЗ по досягненню цілей “трьох мільярдів”, оголошену в 2019 році. Реформа передбачає охопити послугами охорони здоров’я до 2024 року ще 1 млрд осіб; охопити ще 1 млрд осіб більш надійним захистом при надзвичайних ситуаціях; домогтися підвищення рівня здоров’я і благополуччя ще 1 млрд осіб.

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