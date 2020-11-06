ВОЗ: мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас

“Мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас. В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним”, — говорится в сообщении.

В ВОЗ заявили, что рассмотрят резолюцию, которая должна усилить готовность государств к новым пандемиям за счет более строгого соблюдения международных медико-санитарных правил.

На Всемирной ассамблее организация должна рассмотреть несколько вопросов. Подготовка к следующей вероятной пандемии является одним из ключевых пунктов повестки. В заявлении ВОЗ также говорится, что человечество сможет победить коронавирусную инфекцию благодаря солидарным решениям в науке и медицине. В организации отметили, что многие страны и города успешно предотвратили или контролировали распространение инфекции с помощью комплексного научно-обоснованного подхода, несмотря на глобальный кризис.

На ассамблее также обсудят реформу ВОЗ по достижению целей “трех миллиардов”, объявленную в 2019 году. Реформа подразумевает охватить услугами здравоохранения до 2024 года еще 1 млрд человек; охватить еще 1 млрд человек более надежной защитой при чрезвычайных ситуациях; добиться повышения уровня здоровья и благополучия еще 1 млрд человек.