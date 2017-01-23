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ВООЗ: до 2030 року куріння вбиватиме 8 млн людей на рік

ВООЗ: до 2030 року куріння вбиватиме 8 млн людей на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. За нинішніх тенденцій до 2030 рік паління вбиватиме у світі 8 млн. людей на рік. Про це йдеться у новому звіті Всесвітньої організації охорони здоров‘я, передає УНН.

Водночас, у ВООЗ розповіли, що на сьогодні пагубна звичка коштує глобальній економіці 947 млрд. євро на рік.

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"Ця сума значно перевищує глобальні доходи від оподаткування цигарок, що становлять 254 млрд. євро", - йдеться у звіті ВООЗ.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, тютюнопаління викликає 90% випадків захворювання на рак легенів.

Нагадаємо, за словами хірурга-онколога медичного центру “Клініка Спіженко”, лікаря вищої категорії, члена Європейської асоціації медичних онкологів ESMO Євгена Гірагосова, рак легенів є однією із найагресивніших форм онкології.

Разом з тим, на разі, у нашій державі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.

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