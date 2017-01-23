ВОЗ: к 2030 году курение будет убивать 8 млн человек в год
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. При нынешних тенденциях до 2030 год курение будет убивать в мире 8 млн. человек в год. Об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения, передает УНН.
В то же время, в ВОЗ рассказали, что на сегодня пагубная привычка стоит глобальной экономике 947 млрд. евро в год.
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"Эта сумма значительно превышает глобальные доходы от налогообложения сигарет, составляющие 254 млрд. евро", - говорится в отчете ВОЗ.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, курение вызывает 90% случаев заболевания раком легких .
Напомним, по словам хирурга-онколога медицинского центра "Клиника Спиженко", врача высшей категории, члена Европейской ассоциации медицинских онкологов ESMO Евгения Гирагосова, рак легких является одной из самых агрессивных форм онкологии .
Вместе с тем, на данный момент, в нашей стране не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .
Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.
"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой ", - сказал В.Тихонов.
Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.