ВООЗ: 75% людей, які страждають на глибоку депресію, не отримують належного лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Серед людей, які страждають на глибоку депресію, 75% не отримують належного лікування. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Жужана Якаб, передає УНН з посиланням на прес-службу організації.
“Попри те, що депресію можна лікувати, принаймні 75% людей, які страждають глибокою депресією, не отримують адекватної допомоги. Однак недостатньо просто розширити масштаби надання послуг, не менш важливо працювати над підвищенням обізнаності людей з цієї проблеми, поліпшенням її розуміння і зниженням рівня стигми”, — зазначив Ж.Якаб.
Зазначається, що кампанія ВООЗ “Депресія: давайте поговоримо” спрямована на інформування громадськості про наслідки депресії та способи боротьби з нею, а також про те, як підтримувати людей, які живуть з депресією.
Як повідомляв УНН, вчені довели, що галюциногенні гриби допомагають онкохворим побороти депресію.