ВОЗ: 75% людей, страдающих от глубокой депрессии, не получают нужного лечения

"Несмотря на то, что депрессию можно лечить, по крайней мере 75% людей, страдающих глубокой депрессией, не получают адекватной помощи. Однако недостаточно просто расширить масштабы оказания услуг, не менее важно работать над повышением осведомленности людей по этой проблеме, улучшением ее понимания и снижением уровня стигмы", - отметил Ж.Якаб.

Отмечается, что кампания ВОЗ "Депрессия: давайте поговорим" направлена ​​на информирование общественности о последствиях депрессии и способы борьбы с ней, а также о том, как поддерживать людей, живущих с депрессией.

Как сообщал УНН, ученые доказали, что галлюциногенные грибы помогают онкобольным побороть депрессию.