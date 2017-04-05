ВОЗ: 75% людей, страдающих от глубокой депрессии, не получают нужного лечения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Среди людей, страдающих от глубокой депрессии, 75% не получают надлежащего лечения. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Жужана Якаб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
"Несмотря на то, что депрессию можно лечить, по крайней мере 75% людей, страдающих глубокой депрессией, не получают адекватной помощи. Однако недостаточно просто расширить масштабы оказания услуг, не менее важно работать над повышением осведомленности людей по этой проблеме, улучшением ее понимания и снижением уровня стигмы", - отметил Ж.Якаб.
Отмечается, что кампания ВОЗ "Депрессия: давайте поговорим" направлена на информирование общественности о последствиях депрессии и способы борьбы с ней, а также о том, как поддерживать людей, живущих с депрессией.
Как сообщал УНН, ученые доказали, что галлюциногенные грибы помогают онкобольным побороть депрессию.