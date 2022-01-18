"Вони злякалися": Порошенко прокоментував рішення суду про перенесення оголошення запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Колишній президент України Петро Порошенко прокоментував рішення суду про перенесення оголошення запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео в Telegram Порошенка.
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"Які ми з вами круті. Вони намагалися виснажити нас, сподіваючись, що до 23:00 люди точно не дочекаються. І ми їм показали, що ми Україну любимо більше, ніж що-небудь. І ми зараз тут боремося за Україну. І вони злякалися", - заявив Порошенко.
Нагадаємо
Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.
Експрезидента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном. Згодом Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України.
Сьогодні, 17 січня, після 4,5 годин перебування судді в нарадчій кімнаті заявили, що рішення про запобіжний захід Порошенку оголосять 19 січня.