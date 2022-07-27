"Вона бреше, бреше, а потім ще раз бреше": Кулеба про росію

Так, Кулеба прокоментував заяву керівника мзс рф сергія лаврова, який заявив, що "українцям допоможуть позбутися антинародного та антиісторичного режиму". Журналіст наголосив, що на початку повномасштабного вторгнення рф не декларувала мети повалити уряд України.

Цитата

«Власне все, що ви маєте знати про росію: вони брешуть, брешуть, а потім ще раз брешуть для того, щоб приховати свої справжні плани щодо агресії. Їхня мета – не скинути уряд Зеленського, вони прагнуть знищити просто державність в Україні і перетворити Україну на ту країну, яку вони контролюють. Але ані уряд, ані населення України не дозволить цим планам справдитися», - сказав Кулеба.

Доповнення

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву керівника мзс рф сергія лаврова про "повалення київського режиму".

Контекст

Глава мзс рф сергій лавров цинічно заявив, що "українцям допоможуть позбутися антинародного та антиісторичного режиму".