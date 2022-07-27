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"Она лжет, лжет, а потом еще раз лжет": Кулеба о россии

"Она лжет, лжет, а потом еще раз лжет": Кулеба о россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия лжет, чтобы скрыть свои настоящие планы агрессии – уничтожене украинской государственности. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Тани Файон, передает корреспондент УНН.

Так, Кулеба прокомментировал заявление главы мид россии сергея лаврова, который заявил, что "украинцам помогут избавиться от антинародного и антиисторического режима". Журналист подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения рф не декларировала цели свергнуть правительство Украины.

Цитата

«Собственно все, что вы должны знать о россии: они лгут, лгут, а затем еще раз лгут для того, чтобы скрыть свои настоящие планы агрессии. Их цель – не свергнуть правительство Зеленского, они стремятся уничтожить просто государственность в Украине и превратить Украину в ту страну, которую они контролируют. Но ни правительство, ни население Украины не позволит этим планам сбыться», - сказал Кулеба.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление руководителя мид рф сергея лаврова о "свержении киевского режима".

Контекст

Глава мид рф сергей лавров цинично заявил, что "украинцам помогут избавиться от антинародного и антиисторического режима".

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