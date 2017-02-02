Волонтери оголосили збір книг для воїнів у Кропивницькоиу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Волонтери спільноти “Армія SOS Кіровоград” шукають для армійців книги з військової справ. Про це у групі “Армія SOS Кіровоград” повідомила волонтер Оксана Червоная, передає кореспондент УНН.
“Знаю, що багато людей частенько зберігають щось „про всяк випадок“. Тож, можливо, в когось у шухлядці вкриваються пилом ці книги. А вони ж дуже потрібні нашим Богам війни. Тільки нема де їх взяти”, — зазначила волонтер.
Окрім цього, оголошено збір будь-яких книг, гроші від продажу яких підуть на потреби військових.
Нагадаємо, 31 січня українські волонтери оголосили про початок збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки та військових.