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Волонтери оголосили збір книг для воїнів у Кропивницькоиу

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Волонтери спільноти “Армія SOS Кіровоград” шукають для армійців книги з військової справ. Про це у групі “Армія SOS Кіровоград” повідомила волонтер Оксана Червоная, передає кореспондент УНН.

“Знаю, що багато людей частенько зберігають щось „про всяк випадок“. Тож, можливо, в когось у шухлядці вкриваються пилом ці книги. А вони ж дуже потрібні нашим Богам війни. Тільки нема де їх взяти”, — зазначила волонтер.

Окрім цього, оголошено збір будь-яких книг, гроші від продажу яких підуть на потреби військових.

Нагадаємо, 31 січня українські волонтери оголосили про початок збору гуманітарної допомоги для мешканців Авдіївки та військових.

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