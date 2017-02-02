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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Волонтеры объявили сбор книг для воинов в Кропивницком

Киев • УНН

 • 10057 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Волонтеры сообщества "Армия SOS Кировоград" ищут для армейцев книги по военному делу. Об этом в группе "Армия SOS Кировоград" сообщила волонтер Оксана Червоная, передает корреспондент УНН.

Волонтеры объявили сбор книг для воинов в Кропивницком

"Знаю, что многие люди часто хранят что-то "на всякий случай". Поэтому, возможно, у кого-то в ящике покрываются пылью эти книги. А они очень нужны нашим Богам войны. Только негде их взять", - отметила волонтер.

Кроме этого, объявлен сбор любых книг, деньги от продажи которых пойдут на нужды военных.

Напомним, 31 января украинские волонтеры объявили о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных.

Украинские Национальные Новости

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