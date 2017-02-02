Волонтеры объявили сбор книг для воинов в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Волонтеры сообщества "Армия SOS Кировоград" ищут для армейцев книги по военному делу. Об этом в группе "Армия SOS Кировоград" сообщила волонтер Оксана Червоная, передает корреспондент УНН.
"Знаю, что многие люди часто хранят что-то "на всякий случай". Поэтому, возможно, у кого-то в ящике покрываются пылью эти книги. А они очень нужны нашим Богам войны. Только негде их взять", - отметила волонтер.
Кроме этого, объявлен сбор любых книг, деньги от продажи которых пойдут на нужды военных.
Напомним, 31 января украинские волонтеры объявили о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных.