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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Володимир Зеленський показав відео обстрілу Запорізької АЕС

Володимир Зеленський показав відео обстрілу Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 334107 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму Instagram виклав відео обстрілу Запорізької АЕС. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Зараз! Росія підпалює АЕС в Україні" - йдеться у дописі. 

Прямий ефір щодо ситуації на Запорізькій АЕС можна спостерігати на Youtube.

Нагадаємо

В результаті обстрілів окупанта виникла пожежа на Запорізькій АЕС. Міністр закордонних справ України звернувся до російських військ, аби вони припинили вогонь по Запорізькій АЕС застерігши, що вибух буде більшим ніж на Чорнобильській в 10 раз.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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