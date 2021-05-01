Володарем Єврокубку з баскетболу став клуб, очолюваний українцями

Деталі

Результат матчу 86:83. У першій грі виграш також дістався "монегаскам" – 89:87. Таким чином, рахунок у серії став 2:0 на користь "Монако", завдяки чому команда завоювала трофей Єврокубка.

Відзначимо, що другим тренером в французькому клубі працює колишній гравець збірної України Сергій Гладир. До цього він п’ять років провів в складі "Монако" в якості гравця. Президент клубу — також українець Сергій Дядечко, який свого часу володів БК "Донецьк". Головний тренер — чорногорець Звєздан Мітровіч, який 12 років пропрацював в Україні з "Хіміком", "Кривбасом", "Будівельником" і "Азовмашем".

Нагадаємо

Збірна України отримала суперників на чемпіонаті Європи з баскетболу.