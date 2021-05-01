Обладателем Еврокубка по баскетболу стал клуб, возглавляемый украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. БК "Монако" одержал победу во втором финальном матче против казанского БК "УНИКС" в рамках Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на сайт французского клуба.
Детали
Результат матча 86:83. В первой игре выигрыш также достался "монегаскам" - 89:87. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу "Монако", благодаря чему команда завоевала трофей Еврокубка.
Отметим, что вторым тренером во французском клубе работает бывший игрок сборной Украины Сергей Гладырь. До этого он пять лет провел в составе "Монако" в качестве игрока. Президент клуба - также украинец Сергей Дядечко, который в свое время владел БК "Донецк". Главный тренер - черногорец Звездан Митрович, который 12 лет проработал в Украине с "Химиком", "Кривбассом", "Строителем" и "Азовмаш".
Напомним
Сборная Украины получила соперников на чемпионате Европы по баскетболу.