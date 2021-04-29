Збірна України отримала суперників на чемпіонаті Європи з баскетболу

Що відомо

Серед суперників "жовто-блакитних" на груповому етапі національні команди Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії. Усі виступатимуть у групі С. Матчі проходитимуть у Мілані.

Результати жеребкування в інших групах:

Група А (місце проведення – Тбілісі, Грузія) – Іспанія, Туреччина, Бельгія, Росія, Грузія, Болгарія

Група B (Кельн, Німеччина) – Франція, Словенія, Угорщина, Литва, Німеччина, Боснія і Герцеговина

Група D (Прага, Чехія) – Сербія, Польща, Ізраїль, Чехія, Фінляндія, Нідерланди.

Зазначимо, що у другий етап змагань вийдуть по чотири команди з групи.

Доповнення

Чемпіонат Європи 2022 року відбудеться 1-18 вересня. Матчі групового етапу проводитимуть у Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Плей-офф та вирішальні матчі відбудуться в Берліні.