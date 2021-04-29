Сборная Украины получила соперников на чемпионате Европы по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. ФИБА провела жеребьевку финального турнира чемпионата Европы 2022 года, на котором выступит мужская сборная Украины по баскетболу, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
что известно
Среди соперников "желто-синих" на групповом этапе национальные команды Италии, Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании. Все будут выступать в группе С. Матчи будут проходить в Милане.
Результаты жеребьевки в других группах:
Группа А: (место проведения - Тбилиси, Грузия) - Испания, Турция, Бельгия, Россия, Грузия, Болгария
Группа B: (Кельн, Германия) - Франция, Словения, Венгрия, Литва, Германия, Босния и Герцеговина
Группа D: (Прага, Чехия) - Сербия, Польша, Израиль, Чехия, Финляндия, Нидерланды.
Отметим, что во второй этап соревнований выйдут по четыре команды из группы.
Дополнение
Чемпионат Европы 2022 года состоится 1-18 сентября. Матчи группового этапа будут проводить в Чехии, Грузии, Италии и Германии. Плей-офф и решающие матчи состоятся в Берлине.