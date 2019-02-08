Володар “Золотого м’яча” не сумнівався у перемозі Павелка на виборах УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Володар “Золотого м’яча”-1986 Ігор Беланов по завершенні роботи 43-го Конгресу УЄФА прокоментував обрання президента Федерації футболу України Андрія Павелка до нового складу Виконавчого комітету Європейського союзу футбольних асоціацій, пише УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
За його словами, він був упевнений в успіху кандидата від України, оскільки Андрій Павелко користується в УЄФА підтримкою.
“Ми всі хвилювалися й вболівали. Однак я був упевнений у перемозі, оскільки бачив, як до Андрія Павелка ставляться в УЄФА. Там його дійсно поважають, є добре налагоджене спілкування”, — зазначив Беланов.
Нагадаємо, що Ігор Беланов разом з Андрієм Шевченком, Олегом Блохіним та Сергієм Бубкою отримав акредитацію та брав участь у роботі 43-го Конгресу УЄФА в статусі спостерігача.
Раніше всі три володарі “Золотого м’яча” від України, а також президент НОК Сергій Бубка та екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко підтримали кандидатуру Андрія Павелка на виборах до Виконкому УЄФА.