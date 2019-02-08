Обладатель "Золотого мяча" не сомневался в победе Павелко на выборах УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Обладатель "Золотого мяча" -1986 Игорь Беланов по завершении работы 43-го Конгресса УЕФА прокомментировал избрание президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко в новый состав Исполнительного комитета Европейского союза футбольных ассоциаций, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
По его словам, он был уверен в успехе кандидата от Украины, поскольку Андрей Павелко пользуется в УЕФА поддержкой.
"Мы все волновались и переживали. Однако я был уверен в победе, поскольку видел, как к Андрею Павелко относятся в УЕФА. Там его действительно уважают, хорошо налажено общение", - отметил Беланов.
Напомним, что Игорь Беланов вместе с Андреем Шевченко, Олегом Блохиным и Сергеем Бубкой получил аккредитацию и участвовал в работе 43-го Конгресса УЕФА в статусе наблюдателя.
Ранее все три обладателя "Золотого мяча" от Украины, а также президент НОК Сергей Бубка и экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко поддержали кандидатуру Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА.