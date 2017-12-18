Володар "Золотого м'яча" Кака оголосив про завершення кар’єри

"Я прийшов до висновку, що настав час завершувати. Останнє слово полягає в тому, що моя кар'єра в якості професійного гравця закінчилася", - заявив Кака.

Кака починав кар'єру на батьківщині за "Сан-Паулу". Згодом світове визнання футболіст отримав завдяки виступам за італійський "Мілан" та мадридський "Реал". З цими клубами спортсмен ставав двократним переможцем Суперкубку УЄФА, переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Іспанії, Італії, володарем Кубку Іспанії, Суперкубку Італії і тріумфував одного разу на Клубному чемпіонаті світу.

Зауважимо, що у складі збірної Бразилії Кака став чемпіоном світу 2002 року.



