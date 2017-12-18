Обладатель "Золотого мяча" Кака объявил о завершении карьеры

“Я пришел к выводу, что пора завершать. Последнее слово состоит в том, что моя карьера в качестве профессионального игрока закончилась”, — заявил Кака.

Кака начинал карьеру на родине за “Сан-Паулу”. Впоследствии мировое признание футболист получил благодаря выступлениям за итальянский “Милан” и мадридский “Реал”. С этими клубами спортсмен становился двукратным победителем Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании, Италии, обладателем Кубка Испании, Суперкубка Италии и торжествовал одного раза в Клубном чемпионате мира.

Заметим, что в составе сборной Бразилии Кака стал чемпионом мира 2002 года.