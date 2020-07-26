Волкер: продовження влади Путіна – це радше ознака слабкості, а не сили

“Не думаю, що (силовий варіант деокупації Криму — ред.) добра ідея. Я вважаю, що така операція буде руйнівною і для життя людей, і для їхнього майна. Росія має дуже потужну військову силу. Все це призвело б до конфлікту і за межами Криму, і в інших частинах України, навіть в інших частинах Європи”, — сказав Волкер.

За його словами, немає варіанту доброго військового захоплення Криму.

“Гадаю, натомість ми маємо постійно і безперервно тиснути на Росію. І, чесно кажучи, ми мусимо бути терплячими. Росія рано чи пізно зміниться. Путінізм і продовження його влади до 2036 року — це радше ознака слабкості, а не сили. Гадаю, Росія з часом зміниться. Нам треба підтримувати тиск і бути готовим до цих змін”, — розповів Волкер.

На питання, а коли Росія зміниться, Волкер відповів: “Це неможливо передбачити. Втім, ми бачимо слабку систему, бачимо слабкого політичного лідера. Спостерігаємо занепад економіки й інфраструктури, скорочення населення. Це сила, яка має багато ресурсів, але всі ці ресурси вони з часом втрачають”.

Нагадаємо, у Росії набули чинності зміни до конституції, які дозволяють “обнулити” терміни Путіна.