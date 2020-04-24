Волкер переконаний, що олігархи досі відіграють значну роль в управлінні Україною

“Я переконаний, що для України треба нарешті відрегулювати роль, яку олігархи відіграють у політиці, економіці, судочинстві та управлінні державою. Це багаті люди, впливові люди і без них ви не зможете навести лад в Україні, але так само не зможете навести лад в Україні, якщо вони і далі контролюватимуть систему так як зараз. Для того, щоб це зробити, необхідне чітке антимонопольне законодавство, яке б обмежувало, що може контролювати певна особа чи компанія. Повинна бути сильна система контролю за його реалізацією, аби гарантувати справедливу конкуренцію в країні”, — сказав Волкер.

Він наголосив також що Україні необхідно ухвалити банківське законодавство і забезпечити програму з МВФ. Це має бути першочерговим пріоритетом для України.

Як повідомляв УНН, на думку Волкера, Дмитро Козак, який на посаді заступника глави адміністрації президента РФ займається відносинами Росії та України, не приймає самостійних рішень, як до цього їх не приймав Владислав Сурков.