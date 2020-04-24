Волкер висловився щодо нового "переговорника" РФ по Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дмитро Козак, який на посаді заступника глави адміністрації президента РФ займається відносинами Росії та України, не приймає самостійних рішень, як до цього їх не приймав Владислав Сурков. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017 – 2019 роках Курт Волкер під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.
"Я мав можливість зустрічатись з паном Сурковим, і в мене ніколи не було враження що саме він приймає рішення – я завжди розумів, що рішення приймає Путін. Те саме я бачу з паном Козаком. Людина, яка насправді приймає рішення, не змінилась. Відрізняється лише людина яка її представляє", - сказав Волкер.
Водночас він відмітив, що Козак близький до президента РФ Володимира Путіна.
"Він формує архітектуру з відколотих самопроголошених республік навколо Росії. Ця архітектура має певні форми стійкості, або часткової стійкості, яку Росія може використовувати щоб дестабілізувати сусідів і стримувати їх від наближення чи інтеграції з Заходом. Я вважаю що така стратегія залишається незмінною і не бачу жодних ознак протилежного", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков 18 лютого був звільнений з займаної посади. Тоді ж стало відомо, що його "обов’язками" щодо російсько-українських відносин займатиметься Дмитро Козак.