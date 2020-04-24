Волкер висловився щодо нового "переговорника" РФ по Донбасу

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дмитро Козак, який на посаді заступника глави адміністрації президента РФ займається відносинами Росії та України, не приймає самостійних рішень, як до цього їх не приймав Владислав Сурков. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017 – 2019 роках Курт Волкер під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму, передає кореспондент УНН.