Волкер высказался о новом "переговорщике" РФ по Донбассу

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Дмитрий Козак, который в должности заместителя главы администрации президента РФ занимается отношениями России и Украины, не принимает самостоятельных решений, как до этого их не принимал Владислав Сурков. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол, Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 - 2019 годах Курт Волкер во время онлайн дискуссии Киевского форума, передает корреспондент УНН.