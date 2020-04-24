Волкер убежден, что олигархи до сих пор играют значительную роль в управлении Украиной

"Я убежден, что для Украины нужно наконец отрегулировать роль, которую олигархи играют в политике, экономике, судопроизводстве и управлении государством. Это богатые люди, влиятельные люди и без них вы не сможете навести порядок в Украине, но так же не сможете навести порядок в Украине, если они и дальше будут контролировать систему так как сейчас. Для того, чтобы это сделать, необходимо четкое антимонопольное законодательство, которое бы ограничивало, что может контролировать определенное лицо или компания. Должна быть сильная система контроля за его реализацией, чтобы гарантировать справедливую конкуренцию в стране", - сказал Волкер.

Он отметил также, что Украине необходимо принять банковское законодательство и обеспечить программу с МВФ. Это должно быть первоочередным приоритетом для Украины.

Как сообщал УНН, по мнению Волкера, Дмитрий Козак, который в должности заместителя главы администрации президента РФ занимается отношениями России и Украины, не принимает самостоятельных решений, как до этого их не принимал Владислав Сурков.