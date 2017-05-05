Волинянин допоміг затримати циганку, яка "зняла порчу" за 70 тис. грн
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 5 травня. УНН. У селі Маневичі під приводом зняття порчі аферистка видурила у 17-річної дівчини 70 тисяч гривень. Про це розповіли у відділі комунікації управління НП у Волинській області, передає УНН.
Затримати циганку допоміг директор місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Чоловік рухався з родиною до Луцька на автомобілі та помітив, як з велосипеду впала дівчина. Повідомила, що обікрали, але розповіла про аферистів, які втекли на білій машині. Циганка повідомила, що матері, яка в лікарні, зроблена порча, тому треба її зняти, бо жінка через 3 дні помре. Тому дівчина передала аферистам всі заощадження — 70 тисяч гривень.
Директор спортивної школи на своєму автомобілі наздогнав винуватців у селі Галузія. Під час переслідування викликав поліцію.
Циганку та спільників затримано, а потерпілій повернуто всі гроші.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрито злочинну групу, причетну до 17 епізодів шахрайського заволодіння коштами громадян під приводом обміну валют.