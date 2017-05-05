Волынянин помог задержать цыганку, которая "сняла порчу" за 70 тыс. грн
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 5 мая. УНН. В селе Маневичи под предлогом снятия порчи аферистка выманила у 17-летней девушки 70 тыс. гривен. Об этом рассказали в отделе коммуникации управления ЧП в Волынской области, передает УНН.
Задержать цыганку помог директор местной детско-юношеской спортивной школы. Мужчина ехал с семьей в Луцк на автомобиле и заметил, как с велосипеда упала девушка. Сообщила, что обокрали, но рассказала об аферистах, которые скрылись на белой машине. Цыганка сообщила, что матери, которая в больнице, сделана порча, поэтому надо ее снять, потому что женщина через 3 дня умрет. Поэтому девушка передала аферистам все сбережения — 70 тысяч гривен.
Директор спортивной школы на своем автомобиле догнал виновников в селе Галузия. Во время преследования вызвал полицию.
Цыганку и сообщников задержаны, а потерпевшей возвращены все деньги.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве разоблачена преступная группа, причастная к 17 эпизодам мошеннического завладения средствами граждан под предлогом обмена валют.