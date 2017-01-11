Волинського податківця викрили на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Волині податківця викрито під час одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Правоохоронці сьогодні, 11 січня, затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США головного державного інспектора Луцької об’єднаної державної податкової інспекції.
Хабар чиновник вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю за безперешкодну реєстрацію суб’єкта господарювання як платника податку на додану вартість.
Наразі органом досудового розслідування проводяться першочергові слідчі дії, триває обшук за місцем роботи посадовця.