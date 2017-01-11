Волынского налоговика разоблачили во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На Волыни налоговика разоблачили во время получения неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Правоохранители сегодня, 11 января, задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 500 долларов США главного государственного инспектора Луцкой объединенной государственной налоговой инспекции.
Взятку чиновник требовал от представителя общества с ограниченной ответственностью за беспрепятственную регистрацию субъекта хозяйствования в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.
Сейчас органом досудебного расследования проводятся первоочередные следственные действия, продолжается обыск по месту работы должностного лица.