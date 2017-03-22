Волинський поліцейський погорів на 2 тис. доларів хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Правоохоронці спіймали старшого слідчого відділу Луцької поліції на хабарі в 2 тисячі доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
З’ясувалося, що правоохоронець систематично вимагав та одержував “данину” від волинянина за вчинення дій в інтересах останнього.
Після одержання чергового “траншу” поліцейського затримано, а гроші вилучено.
Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом хабарництва.
Поліцейському загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в ГПУ повідомили про затримання двох прокурорів в різних областях.