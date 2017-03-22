Волынский полицейский погорел на 2 тыс. долл. взятки

Выяснилось, что правоохранитель систематически требовал и получал "дань" от жителя Волынской области за совершение действий в интересах последнего.

После получения очередного "транша" полицейского задержали, а деньги изъяли.

Начато уголовное производство по факту взяточничества.

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в ГПУ сообщили о задержании двух прокуроров в разных областях.