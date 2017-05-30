Волинська ОДА не видавала землю керівництву місцевої служби автодоріг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Волинська обласна державна адміністрація не видавала земельних ділянок керівництву Служби автомобільних доріг. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Волинській ОДА.
“Обласна державна адміністрація не виділяла земельних ділянок керівництву Служби автомобільних доріг і такою інформацією не володіє”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова тендерного комітету Волинської служби автодоріг М.Кінах в один день, 31 грудня 2016 року, оформив на свою родину одразу шість земельних ділянок.
Очільник цієї організації А.Посполітак також придбав земельну ділянку по сусідству з колегою та нині зводить там будинок.
Як повідомляв УНН, Волинську службу автодоріг запідозрили у розтраті державних коштів.