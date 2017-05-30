Волынская ОГА не выдавала землю руководству местной службы автодорог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Волынская областная государственная администрация не выдавала земельных участков руководству Службы автомобильных дорог. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Волынской ОГА.
"Областная государственная администрация не выделяла земельных участков руководству Службы автомобильных дорог и такой информацией не располагает", - говорится в сообщении.
Напомним, председатель тендерного комитета Волынской службы автодорог М.Кинах в один день, 31 декабря 2016 года, оформил на свою семью сразу шесть земельных участков.
Глава этой организации А.Посполитак также приобрел земельный участок по соседству с коллегой и сейчас строит там дом.
Как сообщал УНН, Волынскую службу автодорог заподозрили в растрате государственных средств.