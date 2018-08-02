Волині та Львівщині загрожує підтоплення

"За даними Укргідрометцентру, 2-5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1-0,5 м над рiвнями на 8 годину 1 серпня. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - повідомили у відомстві.

Водночас у східних та Сумській областях 2-3 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, на Житомирщині буревій пошкодив дахи майже півсотні будинків.