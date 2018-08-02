Волынской и Львовской областям грозит подтопление

"По данным Укргидрометцентра, 2-5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями на 8:00 1 августа. Местами возможен начальный выход воды на пойму" , - сообщили в ведомстве.

В то же время в восточных и Сумской областях 2-3 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, как отмечают спасатели,-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, на Житомирщине ураган повредил крыши почти полсотни домов.