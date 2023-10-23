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Волиньгаз офіційно перейшов під контроль держави - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. АТ "Волиньгаз" перейшло під контроль держави та увійшло в групу "Нафтогаз". Про це повідомляє УНН, посилаючись на пресслужбу Міненерго.

Волиньгаз офіційно перейшов під контроль держави - Міненерго

Деталі

Як вказано, АТ “Волиньгаз” стало 17-м у списку обласних газорозподільних підприємств, що вже перейшли під контроль української держави з початку 2023 року. Як вказано, наразі АТ «Волиньгаз» забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій, а також працює для понад 250 тисяч осель Волинської області. 

Тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для жителів області, як повідомляється, поки що залишаються незмінними. У разі зміни реквізитів «Нафтогаз», як вказано, обіцяє повідомити додатково.

У Міністерстві енергетики України нагадують, що процес повернення газорозподільних мереж під контроль держави розпочався у листопаді 2022 року – тоді уряд, за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, ухвалив рішення про переукладання договорів експлуатації.

Раніше до НАК «Нафтогаз України» увійшли АТ «Вінницягаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Харківгаз» АТ «Хмельницькгаз» та АТ «Черкасигаз».

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