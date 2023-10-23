Волыньгаз официально перешел под контроль государства - Минэнерго

Детали

Как указано, АО “Волыньгаз” стало 17-м в списке областных газораспределительных предприятий, которые уже перешли под контроль украинского государства с начала 2023 года. Как указано, сейчас АО «Волыньгаз» обеспечивает распределение газа в бюджетные организации, а также работает для более 250 тысяч домов Волынской области.

Тарифы на услуги распределения и лицевые счета для жителей области, как сообщается, пока остаются неизменными. В случае изменения реквизитов «Нафтогаз», как указано, обещает сообщить дополнительно.

В Министерстве энергетики Украины напоминают, что процесс возвращения газораспределительных сетей под контроль государства начался в ноябре 2022 года – тогда правительство, по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, приняло решение о перезаключении договоров эксплуатации.

Ранее в НАК «Нафтогаз Украины» вошли АО «Винницагаз», АО «Днепрогаз», АО «Днепропетровскгаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Ивано-Франковскгаз», АО «Житомиргаз», АО «Киевоблгаз», АО «Криворожгаз», АО «Кировоградгаз», АО «Львовгаз», АО «Николаевгаз», АО «Сумыгаз», АО «Харьковгоргаз», АО «Харьковгаз» АО «Хмельницкгаз» и АО «Черкассыгаз».

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