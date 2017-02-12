Волейболістки "Хіміка" вибороли Кубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. ВК "Хімік" переміг тернопільську "Галичанку-ТНЕУ-ГАДЗ" в трьох партіях і в четвертий раз став володарем Кубка України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Хіміка".
Зустріч завершилася в трьох партіях (3:0) – 25:14, 25:22, 25:21.
MVP фіналу визнана сербська діагональна "Хіміка" Міна Томіч.
До символічної збірної увійшли: зв’язуюча Алла Політанська ("Хімік"), центральні блокуючі Інна Молодцова ("Хімік"), Оксана Мадзар ("Галичанка"), догравальниці Катерина Дудник, Анастасія Чернуха (обидві – "Хімік"), діагональна Ганна Єфременко ("Галичанка"), ліберо Аліна Степанчук ("Хімік").
Нагадаємо, що южненська команда завоювала трофей четвертий раз поспіль, повторивши досягнення черкаського "Круга" в період 2005-2008.
Як повідомляв УНН, Україна вперше виступить у волейбольній Євролізі.