Волейболистки «Химика» завоевали Кубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. ВК "Химик" победил тернопольскую "Галичанку-ТНЭУ-Гадз" в трех партиях и в четвертый раз стал обладателем Кубка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Химика".
Встреча завершилась в трех партиях (3: 0) - 25:14, 25:22, 25:21.
MVP финала признана сербская диагональная "Химика" Мина Томич.
В символическую сборную вошли: связующее Алла Политанская ( "Химик"), центральные блокирующие Инна Молодцова ( "Химик"), Оксана Мадзара ( "Галичанка"), доигровающие Екатерина Дудник, Анастасия Чернуха (обе - "Химик"), диагональная Анна Ефременко ( "Галичанка"), либеро Алина Степанчук ( "Химик").
Напомним, что южненская команда завоевала трофей четвертый раз подряд, повторив достижение черкасского "Круга" в период 2005-2008.
Как сообщал УНН, Украина впервые выступит в волейбольной Евролиге .