Волейболистки «Химика» завоевали Кубок Украины

КИЕВ. 12 февраля. УНН. ВК "Химик" победил тернопольскую "Галичанку-ТНЭУ-Гадз" в трех партиях и в четвертый раз стал обладателем Кубка Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Химика".