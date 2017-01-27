Волейболістки "Хіміка" пробилися в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Жіночий ВК "Хімік" вийшов в 1/8 фіналу Кубка ЄКВ, обігравши за сумою двох матчів румунський МСК "Тирговіште", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Матч-відповідь у Южному вийшов напруженим, як і в Румунії. Ведучи в рахунку 2:0, "Хімік" програв дві наступні партії, проте вирвав перемогу в п'ятій - 15:13.
Найрезультативнішим гравцем матчу нарівні з Мілагрос Коллар стала представниця українського колективу Анастасія Чернуха, яка набрала 27 очок.
"Легкої перемоги ми не чекали. Гра вийшла такою, як і передбачалося. У третій партії, можливо, підвела самовпевненість після того, як повели 2:0. Плюс свої помилки. Все це розвернуло матч в зворотну сторону. В цілому ж, дівчата всю гру дотримувалися обраного тактичного плану, і це принесло свої плоди під кінець матчу. П'яту партії ми зіграли практично без помилок, більш зібрано, ніж суперник", - заявив тренер "Хіміка" Андрій Романович.
Зазначається, що в 1/8 фіналу "Хімік" зіграє з сербською "Візурой". Перший матч запланований в Южному в період 7-9 лютого.
Як повідомляв УНН, Україна вперше виступить у волейбольній Євролізі.