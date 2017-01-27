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Волейболистки "Химика" пробились в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Волейболистки "Химика" пробились в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Киев • УНН

 • 10690 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Женский ВК "Химик" вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв по сумме двух матчей румынский МСК "Тырговиште", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Ответный матч в Южном получился напряженным, как и в Румынии. Ведя в счете 2:0, "Химик" проиграл две следующие партии, однако вырвал победу в пятой - 15:13.

Самым результативным игроком матча наравне с Милагрос Коллар стала представительница украинского коллектива Анастасия Чернуха, которая набрала 27 очков.

"Легкой победы мы не ждали. Игра получилась, как и предполагалось. В третьей партии, возможно, подвела самоуверенность после того, как повели 2:0. Плюс свои ошибки. Все это развернуло матч в обратную сторону. В целом же, девушки всю игру придерживались выбранного тактического плана, и это принесло свои плоды в конце матча. Пятую партии мы сыграли практически без ошибок, более собранно, чем соперник", - заявил тренер "Химика" Андрей Романович.

Отмечается, что в 1/8 финала "Химик" сыграет с сербской "Визурой". Первый матч запланирован в Южном в период 7-9 февраля.

Как сообщал УНН, Украина впервые выступит в волейбольной Евролиге.

Украинские Национальные Новости

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